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Keşan'da Ak Partililer organlarını bağışladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ak Parti'li yönetici ve üyeler, Organ Bağışı Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla Keşan Devlet Hastanesi’nde organ bağışında bulunuldu

03 Kasım 2017 21:30

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde Ak Parti\'li yönetici ve üyeler, Organ Bağışı Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla Keşan Devlet Hastanesi’nde organ bağışında bulunuldu.
3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve gençlik kolları teşkilatıyla birlikte, Keşan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane yöneticisi Rıdvan İbrahim ve hastane yetkilileri, Ak Partililere organ bağışının önemi hakkında sunum düzenledi.
Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla duyarlılığı arttırmak ve organ bağışının önemine değinmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, \"Organ Bağışı Haftası\'yla ilgili Ak Parti İlçe teşkilatı olarak Keşan’da bir önderlik yapmak istedik. Yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, gençlik kollarımız ve teşkilatımızın her mensubundan temsilcilerimizle Keşan Devlet Hastanesi’ne gelerek yaşama sevincini kaybetmiş, organ nakline ihtiyacı olan hastalarımıza bir umut olmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Tıp bugün gelişmiş vaziyette. Doktorlarımız birçok hastalığı tedavi edebiliyor. Ancak bitmiş, tükenmiş bir organı tedavi etmeleri mümkün değil. O yüzden mutlaka ve mutlaka organ bağışında bulunmalıyız\" dedi.
Hastane yöneticisi Rıdvan İbrahim de örnek davranışından dolayı Ak Partili heyete teşekkür etti. İbrahim, organ bağışının önemli olduğunu belirterek, bağışçıların artması gerektiğini söyledi. Ak Partililer daha sonra gerekli formları doldurarak organlarını bağışladı.

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