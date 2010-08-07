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KEŞAN'DA 130 KİLOGRAM AT ETİ EDİRNE (A.A)

07 Ağustos 2010 19:37

-KEŞAN'DA 130 KİLOGRAM AT ETİ EDİRNE (A.A) - 08.07.2010 - Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından bir ahıra yapılan operasyonda, 130 kilogram at eti ile kesime hazır 2 at bulundu. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi para cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıkız Çeşmesi mevkiinde bulunan ahırlardan birine yaptıkları operasyonda, kesilmiş 2 attan çıkarılan 130 kilogram et ile kesilmeye hazır 2 at buldu. Olay yerinde bulunan İ.K. (51), Ş.T. (45), O.B. (20) ve R.S. (36) gözaltına alındı. Keşan İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen 130 kilogram at etinden numune alarak, tahlil için İstanbul'a gönderdi. Kalan etler ise Keşan Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Keşan çöplüğünde gömülerek imha edildi. Kesilmek üzere bekletilen 2 adet at ise Keşan Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı'na verildi. Gözaltına alınan 4 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra 500'er TL para cezasına çarptırılarak, serbest bırakıldı.

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