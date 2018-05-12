T24 LogoT24 Logo
Gündem

Keşan'da 100 polisle asayiş uygulaması

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

12 Mayıs 2018 17:44

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezi genelinde oluşturulan uygulama noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken, vatandaşlara da üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamaya motosikleti Yunus timleri de destek verdi. Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da, uygulama noktalarını denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı.
Yaklaşık 2 saat süren asayiş uygulamasında, 400 kişinin üst araması ve GBT sorgulaması yapılırken, 100 araçta denetlendi. 6 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 20 alkollü eğlence mekanında arama yapıldı, 1\'inde 25 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili mekan sahibi hakkında işlem yapıldı. Hakkında yakalama kaydı bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak, işlemleri için emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELKEŞAN Edirne DHA EDİRNE KeşanEdirneKeşanEmniyet MüdürlüğüUygulamayaYunusEmniyet Müdürü Zafer AkcanYaklaşıkGBTOlaylaHakkındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24