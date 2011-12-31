Keşan Müftüsü'ne tebrik!



T24 - Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Noel Baba adam olsaydı evlere bacalardan değil kapılardan girerdi" diyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hakkında inceleme başlattığı Keşan Müftüsü Süleyman Yeniçeri'yi tebrik etti.

İslamcı yazar Eygi, Milli Gazete'de yayımlanan (31 Aralık 2011) yazısının ilk

bölümünde "Müslümanların parçalanmışlığına" tepki gösterdi. "Cemaat holiganlarının kendi din baronlarına saldırılınca yeri göğü birbirine kattıklarını" belirten Eygi, "Resulullah Efendimize saldırılınca hiçin aynı tepkiyi göstermiyorla^" dedi. Eygi, yazısının ikinci bölümünde yğılbaşı kutlamalarını eleştirerek Keşan Müftüsü Yeniçeri'yi kutladı. Eygi'nin, yazısında Yeniçeri'yi kutladığı bölüm şöyle:





Keşan Müftüsünü Tebrik

KEŞAN müftüsü Süleyman Yeniçeri'yi Noel Baba hakkındaki edebî sanatlı, kibar, nezih konuşmasından dolayı tebrik ediyorum. Ne demiş? "Noel Baba dürüst biri olsaydı evlere bacalardan değil; kapılardan girerdi." Bu konuşma üzerine beyaz medya gürültü koparttı, vay müftü Noel Baba'nın aleyhinde bulunmuş.

Diyanet de hemen inceleme başlatmış, herhalde müfettiş göndermişlerdir. Müftü sorgulanacak, "Sen nasıl olur da Noel Baba gibi ak sakallı muhterem bir zatın aleyhinde bulunursun?.."

Bizde Noel ve yılbaşı kutlamaları v e Noel Baba ne manaya gelir?

Bir kere bu kutlamalar dinimize, millî ahlakımıza, ahlaka aykırıdır. Sarhoşluklar, cinsel serbestlikler, İslam'ın hoş görmediği eğlenceler, günahlar, rezillikler...

Bir müftünün vazifesi nedir?.. Böyle eğlenceleri ve adetleri tenkit etmek ve halkı uyarmak değil mi?

Bazı Müslümanlar İstanbul'da Noel gecesinde kiliseye gidiyormuş. Bir Müslüman nasıl olur da, başka bir dinin, o din mensupları tarafından bile tenkit edilen ayinlerine iştirak edebilir?

1970'li yıllarda Haftalık BÜYÜK GAZETE'yi çıkartıyordum. Panos Dabağyan isminde bir Ermeni vatandaş, Noel'in Hıristiyanlıkta da yeri olmadığına dair bir makale getirmişti ve yayınlamıştım.

Noel ile yılbaşı aynı şey değildir. Asıl rezalet Noel gecesi değil, yılbaşı gecesi cereyan ediyor.

Belediyelerimiz, zilzurna küp gibi sarhoş vatandaşlar için özel seferler yapıyor.

Sultan Abdülhamid zamanında Noel ve yılbaşı Galatada, Beyoğlunda, Tatavlada ve sair gayr-i Müslim mahallelerinde Hıristiyanlar tarafından kutlanırmış, şehrin Müslüman mahallelerinin bundan haberi bile olmazmış. Zaten Müslümanlar o tarihte miladî takvimi değil, hicrî ve rumî takvimi kullanırmış.

Yılbaşı gecesi ta sabaha kadar yurt çapında korkunç ve iğrenç bir çılgınlık yaşanacak. Kur'anın, Sünnetin, Şeraitin, İslam ahlakının, hikmetin yasak ve haram kıldığı bin türlü fuhşiyat yapılacak.

Buna itiraz edilmiyor da, bir müftü Noel Baba dürüst biri olsaydı evlere bacadan değil, kapıdan girerdi diye nezih bir espri yaptığı için linç ediliyor.

Ne günlere kaldık!

Baht utansın!







