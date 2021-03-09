Koronavirüs vaka sayısı artan Keşan’da halk pazarı süresiz kapatıldı

Koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek riskli’ grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde, pozitif vaka ile temaslı sayılarındaki artış nedeniyle halk pazarı süresiz kapatıldı. Keşan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan, üzerinde 'Birlikte başaracağız' yazılı afişler ise şehrin farklı noktalarına asıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca cuma günü kurulan halk pazarı, süresiz kapatıldı. Açık olacak semt pazarlarına ise girişler, HES kodu ile yapılacak.

İlçede tedbirlerin yanı sıra vatandaşlar, hazırlanan broşür, afiş ve billboardlarla uyarılıyor. 'Birlikte başaracağız' sloganının yer aldığı afişler, farklı noktalara asıldı. Afişlerde, vatandaşlara, Koronavirüs tedbirlerine uymayanlarla ilgili ihbar ve şikayetlerin kaymakamlığa ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapabilecekleri ile Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını kullanmaları hatırlatılarak, maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çekildi.



Polis ve zabıta ekiplerinin ise denetimleri sürüyor. Keşan Belediyesi’ne bağlı ekipler de gün boyu vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışması yapıyor.



Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin ile birlikte koronavirüs vakaları ile temaslı sayılarının artış gösterdiği Siğilli, Türkmen, Şükrüköy, Kadıköy, Bahçeköy, Erikli ve Mecidiye köylerine giderek, bilgi aldı. (DHA)