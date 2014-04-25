Kerry'den sert açıklamalar



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya'nın Ukrayna kriziyle ilgili tutumunu 'sabotaj' olarak nitelendirerek Moskova'nın politikasını değiştirmemesi halinde bunun 'pahalıya patlayacak bir hata' olacağı uyarısında bulundu. Rusya'yı yeni yaptırımlarla tehdit eden Kerry, "Harekete geçmeye hazırız" diye konuştu.

Cenevre'de geçen hafta üzerinde uzlaşılan Ukrayna anlaşmasını hayata geçirmek için Moskova'nın tek bir adım dahi atmadığını belirten Kerry, "Rusya yedi gün boyunca doğru yönde sadece tek bir adım bile atmaktan kaçındı. Tek bir Rus yetkili bile Ukrayna televizyonlarına çıkıp kamuoyunda ayrılıkçılara silahları bırakmaları bırakarak ve kamu binalarını terk ederek direnişi sonlandırmaları çağrısı yapmadı" diye konuştu.

Olumlu önlemler almak yerine Rusya'nın elinden geldiğince Ukrayna'daki demokratik süreci sabote etmeye çalıştığını söyleyen Kerry, Kiev'deki geçici hükümetin ise buna karşın Cenevre anlaşmasında verdiği sözleri ilk gününden itibaren tuttuğunu kaydetti.

Yeni arabuluculuk girişimi

Alman basınında ise Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in yeni bir arabuluculuk girişimi başlatmayı planladığı belirtiliyor.

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Cenevre anlaşmasını kurtarmaya çalışan Steinmeier, İsviçre Dışişleri Bakanı ve Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı (AGİT) Başkanı Didier Burkhalter'e gönderdiği yazıda AGİT'in Ukrayna anlaşmazlığındaki arabuluculuk rolünü artırmasını istedi.

Steinmeier'in yazının birer kopyasını da Washington, Brüksel, Moskova ve Kiev'e gönderdiği belirtildi.

Gerginlik had safhada

ABD ve Avrupa ülkelerinin diplomatik girişimlerine rağmen Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik dünden bu yana daha da tırmandı. Ukrayna ordusunun Slavyansk kentinde Rusya yanlısı eylemcilere karşı 5 kişinin öldüğü bir operasyon düzenlemesi Moskova'nın sert tepkisine neden oldu.

Moskova, operasyonun ardından Ukrayna sınırında askeri tatbikat başlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunu ülke içinde ağır bir suç işlediği suçlamasında bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada ABD'nin operasyonların sonlandırılması için Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istedi.