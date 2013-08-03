Kerry'den Mısır'daki geçici hükümete 'barışçıl gösteri' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısır hakkında tartışma yaratan sözlerinden geri adım atarak, "Geçici hükümetin göstericilerin barış içinde gösteri yapmalarını sağlama alanı oluşturma sorumluluğu var" dedi.

Kerry dün, Pakistan'ın Geo News kanalına verdiği demeçte, "Mısır ordusunun ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmekte olduğunu" söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri tartışmalara ve ABD'nin Mısır'daki darbeye destek verdiği yorumlarına neden olmuştu.

Pakistan temaslarının ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Kerry, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid al-Nahyan ile görüştü.

Görüşme öncesi açıklama yapan John Kerry, Mısır'da tüm tarafların, barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm için çalışması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz son şey daha fazla şiddet. Geçici hükümetin göstericilerin barış içinde gösteri yapmalarını sağlama alanı oluşturma sorumluluğu var. Ama aynı zamanda, göstericilerin Mısır'da her şeyin ilerlemesini durdurmama sorumluluğu da bulunuyor" diye konuştu.