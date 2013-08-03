T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kerry'den Mısır'daki geçici hükümete 'barışçıl gösteri' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Geçici hükümetin göstericilerin barış içinde gösteri yapmalarını sağlama alanı oluşturma sorumluluğu var

03 Ağustos 2013 03:43

 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısır hakkında tartışma yaratan sözlerinden geri adım atarak, "Geçici hükümetin göstericilerin barış içinde gösteri yapmalarını sağlama alanı oluşturma sorumluluğu var" dedi.
Kerry dün, Pakistan'ın Geo News kanalına verdiği demeçte, "Mısır ordusunun ülkede demokrasiyi yeniden inşa etmekte olduğunu" söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri tartışmalara ve ABD'nin Mısır'daki darbeye destek verdiği yorumlarına neden olmuştu. 
Pakistan temaslarının ardından bugün İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Kerry, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid al-Nahyan ile görüştü. 
Görüşme öncesi açıklama yapan John Kerry, Mısır'da tüm tarafların, barışçıl ve kapsayıcı bir çözüm için çalışması gerektiğini belirterek, "İstediğimiz son şey daha fazla şiddet. Geçici hükümetin göstericilerin barış içinde gösteri yapmalarını sağlama alanı oluşturma sorumluluğu var. Ama aynı zamanda, göstericilerin Mısır'da her şeyin ilerlemesini durdurmama sorumluluğu da bulunuyor" diye konuştu.

ETİKETLER

john kerryabdmısırordumursisisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24