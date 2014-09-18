Kerry: IŞİD, petrol kaçakçılığını Türkiye veya Lübnan üzerinden yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütünün petrolü, "Türkiye veya Lübnan üzerinden sattığını" söyledi.

Senatodaki IŞİD başlıklı oturumda soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "IŞİD petrol kaçakçılığını hangi ülkeler üzerinden yapıyor?" sorusuna, "Türkiye veya Lübnan" yanıtı verdi. Türkiye’nin sahip olduğu hassasiyetlere vurgu yapan Kerry, soruların devam etmesi üzerine, "Kapalı bir oturumda konuşmamız daha doğru olacak" dedi.

Kerry, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD stratejisiyle ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

IŞİD'in herkes için bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Kerry, "IŞİD yenilgiye uğratılmalı, nokta, son söz" dedi.

Terör örgütünü etkisiz hale getirmek için oluşturulacak geniş katılımlı koalisyonla ilgili çalışmaların devam ettiğine değinen Kerry, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüşmelerin yapılacağı bilgisini verdi.

Kerry, "ABD bunu tek başına yapmayacak. Bu, Başkan Obama'nın oluşturmaya çalıştığı temel bir prensipti. Küresel bir koalisyon oluşturmamızın nedeni de budur. 50'den fazla ülke şu anda bu konuda mutabık veya birşeyler yapıyor" diye konuştu.

IŞİD petrolü

Kerry, oturumda senatörlerin sorularını da yanıtladı.

Demokrat Parti Illinois Senatörü Dick Durbin, IŞİD'in varlığını nasıl sürdürdüğüne dikkati çekerek, Kerry'ye, hangi ülkelerin silah yardımında bulunarak veya IŞİD'in ticaret yapmasına müsaade ederek savaşmalarını mümkün kıldığını sordu.



IŞİD'in şu anda bir devlet tarafından desteklendiğini düşünmediğini dile getiren Kerry, örgütün güçlenmesinde Musul'daki bankanın ele geçirilmesinin ve petrol satışının etkili olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kerry'nin petrolün yurt dışına yasa dışı yoldan çıkarıldığını anlatması üzerine Durbin, petrolün kaçakçılıkla hangi ülkelere taşındığını sordu. Kerry, "Petrol yasa dışı yollardan yurt dışına Suriye'yle sınırı olan ülkelerden çıkarılıyor, belli ki Türkiye veya Lübnan yoluyla" yanıtını verdi.

Senatörün bu ülkelerin kaçakçılığı önlemede ABD'nin çalışmalarına ortak olup olmadığını yöneltmesi üzerine ise Kerry, "Evet ortak oluyorlar, ancak şu anda açıkçası Türkiye'nin zorlukları var, tutulan 49 rehine var, bunu kamuoyu önünde de açıkladılar. Türkiye'yle bazı görüşmelerimiz oldu ve bu görüşmelerimiz sürecek" diye konuştu.

Erdoğan yalanlamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü (14 Eylül 2014) New York Times'ın gazetenin birinci sayfasından anonslayarak verdiği, IŞİD’in en büyük gelir kaynaklarından birinin petrol kaçakçılığı olduğu ve satılan petrolün bir bölümünün de Türkiye’ye gittiği yönündeki haberle ilgili, “Türkiye IŞİD'den petrol alıyor ifadesi, çok çirkin ve kesinlikle yalan. Bu ifadeleri ortaya koyanlar adice bir ifade ortaya koyuyorlar” demişti.

'Hassasiyetleri anlıyoruz'

Demokrat Parti Massachusetts Senatörü Edward Markey de Türkiye'nin rehineler nedeniyle askeri operasyona katılmak istemediğini, ancak Türkiye'nin IŞİD'in ele geçirdiği petrolün destinasyonu haline geldiğini ileri sürdü.

IŞİD'in bu kaçak petrol sayesinde ayakta kaldığına vurgu yapan Markey, Kerry'ye Türkiye konusunda ne yapmaları gerektiğini sordu. Markey'in sorusunu Kerry, şöyle yanıtladı:

"Senatör bu çok çok anlamlı ve üzerinde çalıştığımız soru. Türkiye'nin sahip olduğu hassasiyetleri tamamen anlıyoruz. Bu yüzden, dürüst olmam gerekirse, bunun hakkında herkesin önünde çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu konuda gizli bir görüşmenin daha iyi olacağını düşünüyorum."

Zaman içinde mevcut dinamiklerin biraz değişerek bu konunun çözülebileceğinden ümitli olduğunu ifade eden Kerry, "Türkiye zorlukları anlıyor, inanın bana, bu konuda çok samimi görüşmelerimiz oldu. Türkiye önümüzdeki günlerde kendi seçimini yapmak durumunda ve ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Oturama "Savaşa Hayır" yazılı tişörtler giyerek gelen Code Pink adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri, Kerry'yi protesto etti.