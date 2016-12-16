Kerry'den Halep için 'Srebrenitsa' uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine sert suçlamalarda bulunarak, Esad rejiminin Halep'te yaptığının katliama eşdeğer olduğunu savundu.

Kerry, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, "Rejim ile Rus ve İranlı müttefiklerinin geçen birkaç haftada, daha doğrusu geçen beş yılda sivillere yönelik gösterdikleri ayrımcı ve gaddar zulmün hiçbir gerekçesi olamaz" diye konuştu.

Bölgede mezhepsel bir hırsın dolu dizgin ilerlemesine tanık olduklarını söyleyen Kerry, ABD olarak Halep'te hemen, teyit edilebilir ve kalıcı bir şekilde çatışmaların sona ermesini istediklerini söyledi.

Srebrenitsa uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Halep'te şu an on binlerce insanın çok küçük bir bölgeye sıkışmış olduğuna dikkat çekerek, 'bu küçük bölgenin ikinci bir Srebrenitsa'ya dönmemesi' uyarısında bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın açıkladığı verilere göre Halep'in doğusunda 40 bini sivil, yaklaşık 50 bin kişi sıkışıp kalmış durumda.

Obama Erdoğan'ı aradı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Barack Obama'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirilerek, Obama'nın ateşkesin sağlanmasında oynadığı rol için kendisine teşekkür ettiği belirtilmişti. Açıklamada, ABD ve Türkiye'nin uluslararası terörizm ve IŞİD ile mücadelede birlik ve yakın istişare içinde bulunma konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğuyla salı akşamı varılan anlaşma ile, Halep'te ateşkes ile sivil ve muhalif milislerin kentin doğusundan tahliyesi karara bağlanmıştı.

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DW,rtr/BK,BS