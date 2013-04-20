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Dünya

Kerry yine Türkiye'ye geliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad karşıtı muhaliflere destek veren Suriye'nin Dostları Grubu, İstanbul'da yeniden toplanıyor

20 Nisan 2013 15:36

Suriye'nin Dostları Grubu, bugün İstanbul'da bir kez daha toplanacak. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bu toplantı için 2 ay içinde üçüncü kez Türkiye'ye gelecek.
 
Adile Sultan Sarayı'nda yapılacak toplantıya Türkiye'nin yanı sıra çekirdek grubun içinde yer alan Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün'den bakanlar katılacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı John Kerry, toplantıya katılmak için son 2 ayda üçüncü kez Türkiye'ye gelecek.
               
Kerry, İstanbul’da Suriyeli muhaliflerin yanı sıra, muhalefet yanlısı ülkelerin temsilcileriyle de görüşecek.

Amerikan Dışişleri Bakanı, uluslararası toplumun Suriye’de siyasi geçiş sürecine destek vermesinin yollarını araştıracak.

Beşşar Esad karşıtı muhalefetin temsilcileriyse "Suriye'nin Dostları" toplantılarından bugüne dek bekledikleri sonuçların çıkmadığını söylüyor.

Suriyeli muhalifler, dost ülkelerden vaat değil, etkili şekilde savaşabilecekleri silahlar istiyor.

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