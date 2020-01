Kerry ve Putin Suriye krizini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye konusunu görüştü. Kremlin'de yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, "Rusya ve ABD Suriye krizinden çıkış için birlikte bir yol arıyor' dedi. Putin ABD'nin bu konuda yaptığı önerileri gözden geçireceğini belirtti. Buluşmada Putin Kerry'e esprili bir biçimde, "O kadar çok geziyorsunuz ki, size yetişemiyoruz. İyice dinlenip, biraz da uyumalısınız" dedi.

John Kerry Putin'le görüşmesi öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de biraraya geldi. Kerry yaptığı açıklamada, "Meslektaşım Lavrov ve ben, Rusya ve ABD'nin Suriye krizinde ilerleme sağlanması konusunda hem fikiriz" dedi. İki politikacının Suriye görüşmelerinin bir sonraki turunun yapılacağı New York'taki buluşmaya hazırlık yaptığı belirtildi. Kerry cuma günkü görüşmeye Rusya'nın da katılması yönündeki isteğini ileterek, Lavrov'a, "Bugüne kadar sarfettiğin çabalar için teşekkür ediyorum. Bu umarım bizi New York'ta da biraraya getirir' dedi. Rusya New York'taki buluşmaya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif gruplardan hangilerinin 'terörist', hangilerinin 'potansiyel müttefik' olarak tanımlanması konusunda bir uzlaşma sağlanması halinde katılmasını istiyor.

Kerry Rusya temaslarında sadece siyasi görüşmelerde bulunmadı. İnsan hakları savunucusu Ljudmila Aleksiyeva ile biraraya gelen Kerry Moskova'da da kısa bir gezinti yaptı.