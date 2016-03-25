Kerry ve Lavrov: Suriye anayasasının ağustosa kadar hazırlanmasını hedefliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı John Kerry, Suriye'deki çatışmaların sona ermesi amacıyla başlatılacak siyasi geçiş süreci için Ağustos'a kadar anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry, dün Kremlin'de 4 saati bulan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Lavrov ve Kerry, gece geç saatte bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Kerry, Suriye'deki siyasal geçiş için çerçeve oluşturulması ve anayasa taslağı hazırlanması konusunda Rusya'yla anlaşmaya vardıklarını söyleyip "Her ikisinin de ağustosa kadar oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

Lavrov da Suriye'deki siyasal geçiş görüşmelerinin hızlandırılması amacıyla hükümetle muhaliflerin doğrudan görüşmelere başlamaları için taraflar üzerindeki etkilerini kullanma konusunda Kerry'yle anlaştıklarını belirtti.

"Moskova'dan Putin'i daha iyi anlayarak ayrılıyorum"

Bu arada Kerry, Moskova'daki görüşmelerinin, Putin'in, hava güçlerinin ana bölümünü Suriye'den geri çekme kararının nedenlerini daha iyi anlamasını sağladığını söyledi.

"Putin'in kararlarını daha iyi anladığımızı ve ilerlemek için hangi yoldan gitmemiz gerektiğini kabul ettiğimizi söylemem yerinde olur" diyen Kerry, "Önümüzde uzun bir yol var. Ancak buradan partnerlerimizle hangi adımları uygulamamız gerektiğini daha iyi anlayarak ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.



