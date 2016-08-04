T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kerry Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ağustos ayı sonunda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. ABD ve Türkiye arasındaki Gülen gerginliği ise devam ediyor.

04 Ağustos 2016 14:47


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye'ye gideceği kesinleşti. CNN Türk'ün haberine göre, ziyaret ay sonunda gerçekleşecek. Ziyaretin tarihi henüz netleşmemekle birlikte, tarih olarak 21 Ağustos'tan söz ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen'in iadesiyle ilgili tartışmalar ve darbe girişiminin ardında CIA olduğu iddiaları ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Bu nedenle Kerry'nin yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve ziyaretinde ABD'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimini "en güçlü şekilde kınadığı ve Türkiye'yi ülkesinin hükümet ve Türk milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla ziyaret ettiğini" söylemişti.

Gülen krizi

Ankara, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Gülen'in iadesi için gerekli belgelerin ABD'ye gönderilmesini istediklerini belirten Beyaz Saray ise iadenin hukuk kurallarına uygun şekilde olabileceğini açıklamıştı.

Fethullah Gülen'in iadesi için ısrarlı olan Ankara bu hafta Gülen'e dair yeni bir dosyayı ABD'ye göndermişti. ABD'ye yollanan dosyada, Türkiye'deki darbe girişiminin Gülen'in organizasyonu olduğunu kanıtlayan ayrıntılı bilgilerin yer aldığı belirtildi.

New York Times gazetesinde geçen hafta bir yazısı yayımlanan Fethullah Gülen ise darbe girişimi ile ilgili olmadığını savunmuş ve ABD yönetiminden kendisini Türkiye'ye iade etmemesini istemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Dışişleri Bakanı John KerryTürkiyeGülenDışişleri Bakanı John Kerry TürkiyeTürkAğustosTemmuzCIAABDKerryGenelkurmay Başkanı Joseph DunfordAnkaraFethullah Gülen TürkiyeBeyaz SarayYork TimesFethullah Gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24