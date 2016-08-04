Kerry Türkiye'yi ziyaret edecek



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye'ye gideceği kesinleşti. CNN Türk'ün haberine göre, ziyaret ay sonunda gerçekleşecek. Ziyaretin tarihi henüz netleşmemekle birlikte, tarih olarak 21 Ağustos'tan söz ediliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen'in iadesiyle ilgili tartışmalar ve darbe girişiminin ardında CIA olduğu iddiaları ABD ve Türkiye ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Bu nedenle Kerry'nin yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Türkiye'yi ziyaret etmiş ve ziyaretinde ABD'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimini "en güçlü şekilde kınadığı ve Türkiye'yi ülkesinin hükümet ve Türk milletiyle dayanışmasını göstermek amacıyla ziyaret ettiğini" söylemişti.

Gülen krizi

Ankara, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor. Gülen'in iadesi için gerekli belgelerin ABD'ye gönderilmesini istediklerini belirten Beyaz Saray ise iadenin hukuk kurallarına uygun şekilde olabileceğini açıklamıştı.

Fethullah Gülen'in iadesi için ısrarlı olan Ankara bu hafta Gülen'e dair yeni bir dosyayı ABD'ye göndermişti. ABD'ye yollanan dosyada, Türkiye'deki darbe girişiminin Gülen'in organizasyonu olduğunu kanıtlayan ayrıntılı bilgilerin yer aldığı belirtildi.

New York Times gazetesinde geçen hafta bir yazısı yayımlanan Fethullah Gülen ise darbe girişimi ile ilgili olmadığını savunmuş ve ABD yönetiminden kendisini Türkiye'ye iade etmemesini istemişti.