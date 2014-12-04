Kerry: Türkiye ile tampon bölge konusunda karar almaya yakın değiliz

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de güvenli bölge ya da tampon bölge kurulması konusunda Türkiye ile bir karar almaya yakın olmadıklarını ifade etti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Brüksel'deki NATO ana karargahında basın toplantısı düzenledi.

IŞİD’e karşı oluşturulan koalisyonun 2,5 ayda bile önemli ilerlemeler sağladığını ancak hala yapılması gereken birçok işler bulunduğunu dile getiren Kerry, şu ana kadar binden fazla hava saldırısı düzenlenmesine rağmen bunun basit bir askeri koalisyondan daha fazlası olduğunu kaydetti.

IŞİD'i yok etmek için askeri operasyonların yanı sıra kaynaklarının, adam kazanmasının ve ideolojisinin de yenilgiye uğratılması gerektiğine işaret eden Kerry, bugünkü görüşmelerde de özellikle bu alanlara odaklandıklarını bildirdi.

Kerry, bir soru üzerine, Suriyeli muhaliflere desteğin ve Suriye rejimine yönelik kaygıların da gündeme geldiğini ancak bu toplantının Suriyeli muhaliflerle değil, IŞİD ile alakalı olduğunu söyledi.

'Tampon bölge konusunda Türkiye ile karar almaya yakın değiliz'

Kerry, uçuşa yasak bölgeye dair soru üzerine, ABD’nin Türkiye ile bu konudaki tartışmalara son derece müdahil olduğunu söyledi.

Türkiye’nin NATO üyesi ve çok önemli bir koalisyon partneri olduğunu hatırlatan Kerry, Suriye ile uzun sırını olması nedeniyle bu ülkede olanların Türkiye’ye önemli etkileri olduğuna işaret etti.

Kerry, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle Türkiye ile önemli görüşmelerde bulunuyoruz. Başkan Yardımcısı (Joe) Biden oradaydı. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve Başbakan (Ahmet) Davutoğlu ile uzun görüşmeleri oldu, Davutoğlu daha yeni Irak’ı ziyaret etti. Nasıl daha fazla ilerleyebileceğimiz konusunda birçok görüşmelerimiz var ancak şu anda herhangi türden bir güvenli bölge ya da tampon bölgeye doğru ilerlemeye ya da bu konuda bir karar almaya yakın olduğumuzu söylemek için erken ama Suriye’deki sorunun ele alınması ve bölgedeki güvenliğin en iyi şekilde nasıl sağlanacağı noktasında Türk müttefiklerimizle görüşmeye devam ediyoruz."

ABD olarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın meşruiyetini kaybettiğini düşündüklerini hatırlatan Kerry, Esed rejimi iktidarda olduğu müddetçe ülkeye barışın gelmeyeceğini söyledi.