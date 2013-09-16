Kerry: Tasarı Esad'a can simidi olmayacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye toplantısının ardından Fransa, İngiltere ve ABD dışişleri bakanları Laurent Fabius, William Hague ve John Kerry ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, hazırlanacak BM karar tasarısında, ayrıntılı ve bağlayıcı tarihler yer alması kararlaştırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulacak karar tasarısıyla ilgili olarak bu sabah ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'ı Elysee Sarayı'nda kabul etti. Toplantıya, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de, BM karar tasarısının Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad için "can simidi" olmayacağını belirterek, "Esad bütün meşruiyetini kaybetmiştir" dedi.

'Kimyasal silahları teslim etmezse...'

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD, Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silahlarının imhası planına tam anlamıyla uymasından başka hiçbir şeye tahammül göstermeyeceklerini, diplomasinin başarısızlığa uğraması halinde de güç kullanımına başvurulacağını söyledi. Üç bakan, Suriye'nin Rusya-ABD arasında varılan ve Şam yönetiminin elinde kimyasal silahları uluslararası idarenin denetimine bırakmasını öngören anlaşmayı tam olarak yerine getirmesimemesi aksi takdirde bunun sonuçları ile karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, kimyasal silahların teslimi konusunda Esad rejiminden anlaşmaya harfiyyen uymasını beklediklerini, rejimin, anlaşma dışında atacağı bir adıma müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti. Kerry, "Esad, anlaşmanın şartlarını uygulamada başarısız olursa, Rusya'da dahil olmak üzere hepimiz, bunun sonuçlarının olacağı konusunda mubatıkız" dedi. Kerry daha sonra, Esad hükümetinin "meşruiyetini kaybettiğini" de sözlerine ekledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, Şam yönetiminin kimyasal silah anlaşmasını uygulamaması halinde, uluslararası toplumun Suriye'den "hesap sormaya hazır olması gerektiğini" söyledi. Esad rejiminin, kimyasal silahların teslimi konusunda, herhangi bir kaçamak yapmasına göz yumulmayacağını belirten Hague, "Böyle bir konuda kedi-fare oyunu olmaz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da, Esad rejiminin kimyasal silahları belli bir takvim dahilinde uluslararası idarenin denetimine bırakması gerektiğini belirterek, bu sürecin "güvenilir ve hızlı" şekilde gerçekleşmesi çağrısında bulundu. Fabius, "Bu silahları stoklayan ve bunları Suriye halkına karşı defalarca kullanan Esad rejimidir. Dolayısıyla Bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasına yönelik baskı da rejim üzerindedir" dedi.

Davutoğlu da Paris'te

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da ABD'li mevkidaşı John Kerry'nin daveti üzerine Paris'te. Davutoğlu'nun Fransa, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.