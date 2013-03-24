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Dünya

Kerry: Takdiri hak ediyorlar

John Kerry: Türkiye ile İsrail arasındaki uzlaşı, bölgede barış ve istikrar hedefinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çok önemli bir gelişme

24 Mart 2013 12:49

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail'in Türkiye'den dilediği özür hakkında bir açıklama yaptı. Kerry, Başbakan Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun büyük bir takdiri hak ettiğini söyledi.
 
ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye ile İsrail arasındaki uzlaşıyı, bölgede barış ve istikrar hedefinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çok önemli bir gelişme olarak niteledi.

Kerry, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile İsrail arasındaki uzlaşı, bölgede barış ve istikrar hedefinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çok önemli bir gelişme. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bunu mümkün kılmak için gereken liderliği göstermelerinden dolayı büyük bir takdiri hak ediyor'' ifadelerini kullandı.

Kerry, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu akşam İsrail Başbakanı Netanyahu ile de konuştuğum gibi, bu, İsrail'e bölgede karşılaştığı birçok zorlukla başa çıkmasında yardım edecek.

Anlaşmanın ve ilişkilerde tam normalizasyonun süratli biçimde hayata geçirilmesini arzuluyoruz, böylece Türkiye ve İsrail, ortak çıkarlarını ilerletmek için birlikte çalışabilirler."

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