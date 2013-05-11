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Dünya

Kerry: Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönünde kanıt var

Kerry, “Esad rejimi her yere ölüm saçma isteğiyle korkunç bir tercih yapıp zehirli gaz kullandığına dair güçlü kanıtlar olduğuna inanıyoruz” diye konuştu

11 Mayıs 2013 15:07

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de Devlet Başkanı Başar Esad yönetiminin "isyancılara karşı kimyasal silah kullandığına dair güçlü kanıtlar" bulunduğunu söyledi.

John Kerry, Google’ın sosyal paylaşım sitesi Google+’da canlı yayınlanan bir programda gazeteciler ve blog yazarlarıyla video konferansta buluştu.

Kerry, “Esad rejimi her yere ölüm saçma isteğiyle korkunç bir tercih yapıp zehirli gaz kullandığına dair güçlü kanıtlar olduğuna inanıyoruz” diye konuştu. Böylece Kerry, Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın son bir haftada yaptığı “kimyasal silah kullanıldığına dair yeterliği kanıt yok” açıklamalarından farklı bir tavır sergilemiş oldu.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Amerikan NBC televizyonuna verdiği demeçteki Beşar Esad’ın eşi Esma ve çocuklarının Suriye’yi terk edebileceklerine dair aldığı duyumların arkasında Suriye’de araziden gelen istihbaratın etkili olduğu belirtildi.

Türk yetkililer, Esma ve çocuklarının gidebilecekleri en güvenli yer olarak Rusya, Venezuela ve İran’ın görüldüğünü belirterek, “Eş ve çocukların bunların dışında bir başka ülkeye gitmelerinde de bir sorun olmaz diye düşünüyoruz. Ancak can güvenlikleri için bu 3 ülke dışında bir başka yeri tercih edecekleri tahmin edilmiyor. Söylenenlerden, Esma ve çocuklarının şu an ülke dışında oldukları anlaşılmasın” dediler.

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