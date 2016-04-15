Kerry: Rus jetlerini düşürebilirdik

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Batık Denizi'nde seyir

halindeki bir Amerikan savaş gemisinin, ‘saldırı

simülasyonu'

ile taciz edilmesini kınadı. Kerry iki Rus savaş uçağı

tarafından yapılan manevranın ‘tehlikeli bir provokasyon'

olduğunu söyledi.

John Kerry, CNN televizyonuyla ‘Miami Herald' gazetesine verdiği

demeçte ‘son derece tehlikeli ve provokasyon amacını taşıyan bu

davranışı kınadıklarını' belirtti ve “Angajman kurallarına göre

uçaklar düşürülebilirdi”, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı ‘bunun

son derece ciddi bir konu olduğunun ve ABD'nin açık denizlerde

tacize müsamaha etmeyeceğinin anlaşılması gerektiğini',

belirtti. Kerry, bu davranışın ne kadar tehlikeli olabileceğini

Rusya'ya anlattıklarını ve tekerrür etmemesini umduklarını

sözlerine ekledi.