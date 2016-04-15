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Dünya
Deutsche Welle

Kerry: Rus jetlerini düşürebilirdik

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Baltık Denizi'nin uluslararası sularında bir Amerikan savaş gemisine Rus jetleri tarafından yapılan taciz uçuşlarını kınadı.

15 Nisan 2016 12:27

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Batık Denizi'nde seyir
halindeki bir Amerikan savaş gemisinin, ‘saldırı
simülasyonu'
ile taciz edilmesini kınadı. Kerry iki Rus savaş uçağı
tarafından yapılan manevranın ‘tehlikeli bir provokasyon'
olduğunu söyledi.

John Kerry, CNN televizyonuyla ‘Miami Herald' gazetesine verdiği
demeçte ‘son derece tehlikeli ve provokasyon amacını taşıyan bu
davranışı kınadıklarını' belirtti ve “Angajman kurallarına göre
uçaklar düşürülebilirdi”, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı ‘bunun
son derece ciddi bir konu olduğunun ve ABD'nin açık denizlerde
tacize müsamaha etmeyeceğinin anlaşılması gerektiğini',
belirtti. Kerry, bu davranışın ne kadar tehlikeli olabileceğini
Rusya'ya anlattıklarını ve tekerrür etmemesini umduklarını
sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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