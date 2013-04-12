Kerry Kuzey Kore'yi uyardı

John Kerry, Kore yarımadasında tırmanan krizle ilgili temaslarda bulunmak üzere çıktığı Asya turuna Güney Kore'nin başkenti Seul'den başladı.

Kerry, ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için gerekeni yapacağını tekrarlayarak, Kuzey Kore'nin nükleer savaş başlığına sahip olduğu yönünde ABD'de çıkan haberlerde vurgulanan denenmiş ve çalışır durumda bir aygıt tespitinin doğru olmadığını ifade etti.



Güney Koreli mevkidaşı ile düzenlenen ortak basın toplantısında Kerry, K. Kore lideri Kim Jong-un'un füze fırlatmaya karar vermesi halinde 'uluslararası toplumu ve kendi sorumluluklarını bilerek gözardı etmiş olacağını ve bunun insanların tansiyonunu yükseltecek olan provokatif ve istenmeyen bir eylem olacağını ifade etti.



Kerry, "Kendi halkını daha fazla yalnızlaştıracağı için böyle bir şey yapması büyük bir hata olur.Halkının füzeye değil gıdaya ihtiyacı var" diye konuştu.



Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye ile görüşmesinde onun nükleer silahlardan arınmış barışçıl Kore vizyonunu ortaya koyduğunu ifade eden Kerry, Kuzey ile Güney arasındaki ilişkilerin bir an önce gelişebileceği inancıyla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Kerry, "Kuzeyli liderler, özellikle bunlardan biri doğru kararlar alırsa dünya daha güzel bir yer olacaktır" dedi.

Kerry Cumartesi günü Çin'e geçerek bölgedeki gerginliği dindirmek için Çinli liderlerden Pyongyang üzerindeki etkisini kullanmalarını isteyecek.

Çin, Perşembe günü Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki bir kentte sivillere yönelik acil durum tatbikatı yapmıştı.