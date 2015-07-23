'İran'la yapılan nükleer anlaşmayı onaylamazsak kaybederiz, daha iyi bir alternatif yok!'



İran'la 5+1 Grubu (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi ülkesi ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yapılan nükleer anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

Bu nedenle anlaşmaya kuşkuyla yaklaşan Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışan ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Senato Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada anlaşmanın engellenmemesi gerektiğine dikkat çekerek anlaşmanın alternatifi bulunmadığını, aksinin tehlikeli bir geri adım olacağını dile getirdi.

Tahran'ın atom bombası üretme kapasitesine sahip olmaması amacına ulaşıldığını belirten Kerry, daha iyi bir anlaşma yapılması yönündeki talepleri de 'fantezi' olarak nitelendirerek geri çevirdi.

'ABD izole olur'

ABD'nin kaybetmediğini belirten Kerry, "Bu anlaşmayı reddedersek kaybederiz" şeklinde konuştu. İran'la müzakere masasına ABD'nin tek başına oturmadığını kaydeden Kerry, masaya başka ülkelerle birlikte oturduklarını ve onların da aptal olmadığını söyledi.

Kongre'nin, anlaşma geri dönerse bunun ABD'nin izole olmasına neden olacağını bilmesi gerektiğini kaydeden Kerry sözlerini, "Ortaklarımız artık bizimli birlikte olmayacak ve bize sırtını çevirecek. Yalnız kalacağız" şeklinde sürdürdü.

Ancak Kerry yaptığı konuşma ile Cumhuriyetçileri ikna etmedi. Anlaşmaya karşı çıkan Cumhuriyetçiler, hükümeti Tahran'la uzun vadeli bir anlaşma yaparak atom bombası üretmesinin yolunu açmakla suçluyor. Anlaşmanın onaylanması için Kongre'nin iki kanadında 60 gün içinde üçte ikilik çoğunluğun elde edilmesi gerekiyor.

Başkan Barack Obama, anlaşma reddedilirse, bu kararı veto edeceğini açıklamıştı.