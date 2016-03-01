Kerry: Hepimiz için bir sınav



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki kriz bölgelerinden sığınmacı akınının dünya çapında bir sorun olduğunu kaydetti. Washington'da Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen Kerry, görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya'ya sığınmacı sorununda destek taahhüdünde bulunarak, “Bu hepimiz için bir sınav“ diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de dün Makedonya polisinin Yunan sınırından geçmeye çalışan sığınmacılara gazlı müdahelesinin derin endişe uyandırdığını kaydederek, “Bu görüntüler, ülkelerin kendi yollarını bulmaya çalışabileceklerinin, ancak bunun çözüm getirmeyeceğinin kanıtıdır“ dedi. Avrupa çapında ortak bir çözüm bulmak için şimdi daha büyük hırsla çalışılmasını umduğunu kaydeden Steinmeier, 7 Mart'ta düzenlenecek AB-Türkiye özel zirvesinde yol kat etmeyi umduklarını söyledi.

“Suriye'de ateşkes tehlikede değil“

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de haftasonundan bu yana yürürlükte olan ateşkesin, bildirilen çatışmalara rağmen tehlikede olmadığını belirterek, tüm taraflara ateşkesten kaçmak için yollar aramamaları çağrısında bulundu.

Kerry, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Suriye'deki tüm saldırıların, sadece ateşkesin dışında tutulan IŞİD ve El Nusra'ya yönelik olması için bir mekanizma geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını da kaydetti.