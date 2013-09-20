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Dünya

Kerry: Harekete geçmeye hazır olun

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konusunda harekete geçmek için hazır olması gerektiğini söyledi

20 Eylül 2013 09:15

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’den, uluslararası topluma Suriye ile ilgili bir çağrı geldi.

Gelecek hafta başlayacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri öncesi bir değerlendirme yapan Kerry, "BM Güvenlik Konseyi gelecek hafta harakete geçmek için hazır olmalı" dedi.

Karar almak için BM raporunu beklemek isteyen ülkelere seslenen Kerry, rapor sayesinde Suriye'de kimyasal silah kullanıldığının netlik kazandığını söyledi.

Kerry, BM Güvenlik Konseyi'nden bağlayıcı bir karar çıkması gerektiğini de vurguladı.

Suriye'nin kimyasal silahlarını etkisiz hale getirme çabalarıyla ilgili "Bir oyun değil" diyen Kerry, bunun hem bölgenin hem de dünyanın güvenliği için önemi olduğunu söyledi.

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