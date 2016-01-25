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Dünya
Deutsche Welle

Kerry görüşmeler için umutlu

ABD, katılımcılar konusundaki anlaşmazlığa rağmen Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine ilişkin anlaşma sağlanmasını umuyor.

25 Ocak 2016 14:33


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerinin başlama tarihi konusunda kısa zamanda uzlaşmaya varılacağından ümitli olduğunu söyledi. Kerry, Laos ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki 24 ila 48 saat zarfında katılımcılarla ilgili anlaşmazlığa ‘açıklık' getirilmesini umduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın temsilcileriyle hasımlarının Birleşmiş Milletler aracılığıyla barışın yol haritasını görüşecekleri Cenevre buluşmasının Pazartesi günü başlaması öngörülüyordu. Heyetler üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Suriye barış görüşmelerinin birkaç gün gecikebileceği belirtiliyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura hafta sonunda başlama tarihinin muhtemelen erteleneceğini söylemişti. De Mistura, Cenevre'de konuyla ilgili açıklama yapacak.

"Taraflarla haberleşiyoruz"

John Kerry, Laos'taki basın toplantısında gecikmeden dolayı, kararlaştırılan çizgide kalındığından emin olmak için Fransa, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye dışişleri bakanları ve de Mistura ile haberleştiğini açıkladı.

Suriye iç savaşına müdahale eden devletler arasında muhalif gruplardan hangilerinin barışın yol haritası görüşmelerine katılacağı hususunda görüş ayrılıkları çıkmıştı.

Suudi Arabistan radikal İslamcı Ahrar el Şam örgütünün de Cenevre'de temsil edilmesini isterken Rusya, Beşar Esad'ın onayladığı muhalif grupların görüşmelere katılmasında ısrar ediyor. Cihatçılarla mücadelede Batı'nın önemli müttefikleri arasında yer alan Kürt gruplarının müzakere masasına oturmasına ise Türkiye karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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