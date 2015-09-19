Kerry: Esad gitmeli ama bunun hemen olması gerekmiyor

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye lideri Beşşar Esad'ın gitmesi gerektiğini, ancak bunun hemen olmasının gerekli olmadığını söyledi.

Kerry, Suriye ’de yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Londra’da İngiliz mevkidaşı Philip Hammond’la görüşen Kerry, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın gitmesi gerektiğini, ancak bunun “ilk günden veya aydan” olması gerekmediğini söyledi ve "Tüm tarafların bir araya gelip bunun en iyi nasıl sağlanacağı konusunda mutabakata varacakları bir süreç önemli" dedi.

Reuters’ın haberine göre, Kerry, Suriye’de siyasi çözüm için çabaların acil olarak yenilenmesi gerektiğini ifade etti. İran ve Rusya'ya Esad'ı masaya oturmaya ikna etmeleri çağrısında bulunan Kerry, "Müzakereye hazırız. Ama Esad sahici müzakerelere hazır mı? Rusya onu masaya getirmeye hazır mı?" ifadesini kullandı.