-KERRY: "TÜRKİYE İLERLEMENİN ÖRNEĞİ" WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Demokrat Parti Massachusetts Senatörü John Kerry, Türkiye'nin Ortadoğu'daki dönüşüm sürecinde kilit rol oynama yeteneğine sahip olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Dolayısıyla Türkiye'yi ve liderlerini çok dikkatle dinliyorum. Bu süreci etkin kılmaya yardım etmek için Türklerle çok yakından çalışmamız gerekiyor" dedi. Carnegie Endowment for International Peace adlı düşünce kuruluşunda "ABD'nin Ortadoğu Politikası" başlıklı konferans veren Kerry, "Türkiye'nin, Ortadoğu ülkelerine demokrasi getirilmesine yardım etmede nasıl bir rol oynayabileceğine" dair bir soruyu yanıtladı. "Türkiye'nin, ilerlemenin muazzam bir örneği olduğunu" ifade eden Kerry, "Türkiye ve Mısır 1950'lı yıllarda aynı konumdaydı, muhtemelen gayrisafi milli hasılaları ve kişi başına düşen gelirleri de birbirine çok yakındı. Bugünse iki ülke arasında büyük bir uçurum var, Türkiye üst seviyede, Mısır ve Arap dünyasının geri kalanı ise alt seviyelerde" diye konuştu. Kerry, dolayısıyla Türkiye'nin, demokratik süreci ve güçlü ekonomiyi işletmede, Batı'ya açılmada ve çok yapıcı bir ortak olarak çalışmada harikulade bir yol izleyerek, geleceği yakaladığını kaydetti. Birkaç ay önce Türkiye'yi ziyaretinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile uzun bir görüşme yaptığını söyleyen Kerry, sözkonusu ziyaretinde biraraya geldiği Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da uluslararası arenada çok akıllı ve yetenekli bir muhatap olduğunu ifade etti. Kerry, "Türkiye'nin, Ortadoğu barış sürecinde olduğu kadar, Ortadoğu'daki bu dönüşümde de kilit rollerden birini oynama yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Türkiye'yi, liderlerini çok dikkatle dinliyorum. Bu süreci etkin kılmaya yardım etmek için önümüzdeki aylarda Türklerle çok yakından çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.