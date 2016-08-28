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Deutsche Welle

Kern: Üyelik görüşmeleri bir şey getirmedi

Avusturya Başbakanı Christian Kern, AB ile Türkiye arasında yürütülen tam üyelik müzakereleri konusunda açıklama yaptı. Kern, müzakerelerin bir getirisi olmadığını savundu.

28 Ağustos 2016 18:43


Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki tam üyelik müzakerelerinin ‘hiçbir şey getirmediğini' söyledi. Kern ‘Österreich' gazetesinin Pazar baskısına verdiği mülakatta, ‘aksine Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını', belirtti. Avusturya Başbakanı Türkiye'ye sözlü saldırıda bulunmadığını ve sadece Türkiye'nin insan hakları ile siyasi ve ekonomik durumu nedeniyle AB üyesi olamayacağını söylediğini ve bu görüşünün değişmediğini' ifade etti.

‘Türkiye'yi kaybetmek istemeyiz'

Avusturya Başbakanı Christian Kern mülakatında, ‘AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker gibi Türkiye'ye müzakere sözü verip, hemen ardından Türkiye'nin zaten AB üyesi olmayacağını söylemenin ne Türkiye karşısında ne de AB açısından onaylanabilecek bir tutum olmadığını söyledi. Başbakan Kern ‘aynı zamanda güvenlik ve göç politikasıyla ekonomik işbirliğinde Türkiye'nin ortaklığını kaybetmeyi arzulamadığını' da sözlerine ekledi.

"Müzakereler durdurulsun" demişti

Avusturya Başbakanı Christian Kern, bir süre önce Avusturya televizyonu ORF'te katıldığı bir programda Türkiye ile ilgili ses getiren açıklamalar yapmıştı. Türkiye ile yürütülen üyelik müzakelerinin "diplomatik bir hayal" olduğunu ve durdurdulması gerektiğini ileri süren Kern, "Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik standartların yeterli olmayacağını biliyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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