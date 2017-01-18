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Ekonomi

Kerkük'ten petrol akışı durduruldu

Türkiye'nin talebi üzerine, ihracatının dünden beri durdurulduğu açıklandı

18 Ocak 2017 18:26

Türkiye'nin talebi üzerine Kerkük'ten petrol ihracatının durdurulduğu belirtildi.

Rudaw'a konuşan Kerkük İl Meclisi Petrol  ve Enerji Komisyonu Başkanı Ahmed Askeri, günlük 105 bin varil olan petrol ihracatının dünden beri durdurulduğunu söyledi.

İhracatın Türkiye'nin talebi üzerine durdurulduğunu dile getiren Ahmed Askeri, "Türk tarafı teknik bir sorun olduğunu söylüyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Askeri, Kerkük'te Petrol  üretimi ve depolamanın devam ettiğini belirterek, "Kerkük Petrolü Kürdistan Petrol  Boru Hattı aracılığıyla ihraç ediliyor. Bu yüzden Petrol  ihracatı tamamen durdurulabilir" ifadesini kullandı.

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