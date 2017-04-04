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BBC Türkçe

Kerkük'ten Kürdistan Yönetimi'ne bağlanmak için referandum kararı

Kerkük İl Meclisi'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlanmasına yönelik kentte bir halk oylaması yapılması kararı aldığı bildirildi.

04 Nisan 2017 18:03

Doğan Haber Ajansı (DHA), Kerkük İl Meclisi'nin kentin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlanması için referandum kararı aldığını bildirdi.

DHA'nın İsveç basınına dayandırdığı haberinde, referandum kararının alındığı toplantının Türkmen ve Arap üyeler tarafından boykot edildiğini de belirtti.

DHA'ya göre, Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, "Bugün yapılan oturumda oy birliğiyle Anayasa'nın 140'ıncı maddesi kapsamında Kerkük'te referandum yapılması kararı onaylandı" dedi.

Talabani ayrıca, eski başbakanlar İbrahim Caferi ve Nuri Maliki döneminden bu yana gündemde olan 140'ıncı maddenin uygulanmasının geciktirildiğini öne sürerek, "Kerkük halkının oyalanmaya gücü kalmadı" diye konuştu.

Haberlere göre ayrıca, İl Meclisi, Irak Parlamentosu'nun, Kerkük'teki kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasını yasaklayan kararını da tanımadığını açıkladı.

Kerkük İl Meclisi'nin binasına IKBY bayrağını çekmesi, merkezî Bağdat yönetiminin tepkisine neden olmuştu.

Irak Parlamentosu'nun aldığı karar gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarının binalarına yalnızca Irak bayrağının asılması öngörülüyor.

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