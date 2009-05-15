Kerkük'teki Türkmenlere saldırı

Kerkük'ün 70 kilometre güneyindeki Tuzhurmatu'daki bir saldırıda, yine Türkmenler hedef alındı.



Tuzhurmatu'da, Türkmenlere yönelik saldırılar sürerken bir Türkmen genci daha kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.



Akşam saatlerinde eve gitmek üzere iş yerinden ayrılan 28 yaşındaki Türkmen Ala Sabir Mecit saldırıya uğrayarak şehit edildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ala Sabir Mecit'in cansız bedeni, bugün Tuzhurmatu halkı tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.



Cenaze merasimine katılan Irak Türkmen Cephesi Salahattin il başkanlığı heyeti, olayı şiddetle kınadıklarını belirterek hükümetten Türkmenlerin korunmasını istediler. Irak Türkmen Cephesi, Salahattin İl Başkan Yardımcısı Ahmet Koca, olaydan duydukları büyük üzüntülerini dile getirerek Tuzhurmatu'da gayri resmi silahlı güçlerin bulunduğuna dikkat çekti ve Türkmenlere yönelik saldırıların durdurulmasını istedi. (DHA)

