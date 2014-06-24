Kerkük'teki Türkmen İlçe Meclis başkanı öldürüldü

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Münir Kafili, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kerkük'ün Askeri semtinde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kafili'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi. Başından vurulan Kafili, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kafili, Kerkük merkez ilçe meclisi başkanlığı görevini de yürütüyordu.
Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), 10 Haziran'da Musul'u ele geçirmesinin ardından ordu güçleri Kerkük'ten çekilmişti. Peşmerge güçleri, 12 Haziran'da kente giderek kontrolü sağlamıştı.