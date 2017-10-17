Kerkük'teki peşmerge heykeli ateşe verildi

Irak ordusu, Kerkük Havalimanı yakınlarında bulunan peşmerge heykelini yaktı. Ateşe verilen peşmerge heykelinin etrafında kutlamalar yapıldı. Yıkılması için daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne çağrıda bulunan Bağdat yönetimi bu talebe olumlu yanıt alamamıştı.

NTV'nin haberine göre, askeri Üssü'nün kontrol altına alınmasının ardından kutlamalar yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri dışarda bulunan dev peşmerge heykelinin çevresini sardı. Heykel yine yıkılmadı, fakat etrafındaki inşaat iskelesi benzin dökülerek ateşe verildi.

Heykelin üzerinden siyah dumanların yükseldiği görülürken heykelin yakılışı sırasında da kutlamalar devam etti.

Irak güçleri, K1 Askeri Üssü'ndeki bayrakları ve heykelin hemen yanında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakları da indirerek yerine Irak bayrakları astı.

Bu arada aynı bölgede Mesud Barzani'nin referandumdan kalma posterlerinin asılı olduğu bilbordlar da iş makineleri ile yıkıldı.

