'Kerkük'teki cami saldırısında en az 13 kadın ve çocuk öldü'

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Cuma günü Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında bir camiye düzenlenen hava saldırısında en az 13 kadının ve çocuğun öldüğünü bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Kerkük'ün yaklaşık 30 kilometre güneyindeki camiye hava saldırısı düzenlendiği yönünde elinde kanıt olduğunu açıkladı.

Örgüt, Irak Hava Kuvvetleri'nden saldırıyı soruşturmasını istedi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ise saldırıyı düzenlemediğini açıkladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre ise saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) de düzenlemiş olabilir.

IŞİD, camiden 15 kilometre uzaktaki bölgeyi hala kontrol altında tutuyor.

IŞİD, Cuma günü Kerkük'te eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda en az 19 kişi ölmüştü.