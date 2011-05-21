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KERKÜK'TE YARALANAN 18 KİŞİ ANKARA'DA ANKARA (A.A)

21 Mayıs 2011 02:04

-KERKÜK'TE YARALANAN 18 KİŞİ ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde dün güvenlik güçlerine yönelik olarak gerçekleştirilen bombalı saldırılarda yaralanan 18 kişi bugün Ankara'ya getirilerek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere sevk edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 18 yaralı Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklarla bu akşam 20.30 sularında Ankara'ya getirildi. Yaralıların tedavileri için Sağlık Bakanlığı'na bağlı çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Kerkük'te düzenlenen üç ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetmiş, 90'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

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