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Dünya

"Kerkük'te üst düzey IŞİD militanı yakalandı" iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Kerkük'te düzenlenen operasyonda Malık Rıfat Halef Cedu'nun yakalandığını duyurdu

31 Mart 2016 00:30

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Kerkük'te düzenlenen operasyonda IŞİD''in üst düzey militanlarından Malık Rıfat Halef Cedu'nun yakaladığını duyurdu.

Hürriyet’in haberine göre, Güvenlik Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Ajansına bağlı antiterör timleri elde edilen istihbarat bilgileri ve yapılan detaylı takip sonucunda Kerkük-Havice arasındaki bölgede Malık Rıfat Halef Cedu adındaki üst düzey bir teröristi yakalamayı başardı" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, militanın IŞİD’in Kerkük'teki üst düzey yöneticilerinden olduğu, Kerkük kent merkezi ile batı bölgesinde meydana gelen birçok saldırının arkasında söz konusu militanın bulunduğu belirtildi.

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