Kerkük'te Türkmen partisine silahlı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, "Kerkük'te durum kritik" dedi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmen Milliyetçi Hareketi'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, "Bir grup silahlı Kürt Peşmerge, Türkmen Milliyetçi Hareketi'nin önünden geçerken silahlı saldırıda bulundu. Parti binasında bulunan Türkmen güvenlik unsurları da saldırganlara karşılık verince bir süre çatışma yaşandı." dedi. Salihi, "Kerkük'te durum kritik." ifadesini kullandı.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı, "Saldırıda Kürtçe konuşan bir saldırgan öldü, 2 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı. Beyatlı, "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemlerle Kerkük'te fitne çıkarılmak isteniyor." dedi.