Kerkük'te savaş uçakları IŞİD'lilerin saklandığı kreşi vurdu

Irak'ın Musul kentindeki DEAŞ operasyonu sürerken, IŞİD Kerkük'te saldırıya geçti. Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'teki "uyuyan hücreleri" sabaha karşı şehir merkezinde güvenlik güçlerine ait binalara ve kamu kurumlarına saldırdı. DHA'da yer alan habere göre, en az 22 kişinin hayatını kaybettiği kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi, cuma namazı kılınmayacağı açıklandı. Koalisyona ait savaş uçaklarının, Kerkük'te DEAŞ'lıların saklandığı kreş binasını vurduğu iddia edildi. DEAŞ, kent merkezinde üç Türkmen aileyi rehin aldı. Bazı mahallelerde çatışmalar sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için hafta başında başlatılan ABD destekli büyük operasyon sürerken, DEAŞ bu sabaha karşıKerkük'te saldırıya geçti.

Musul'un güneyinde yer alan ve güvenliği Peşmerge tarafından sağlanan Kerkük'te, onlarca DEAŞ militanı, hafif silahlar, el bombaları ve RPG'lerle eş zamanlı saldırılar düzenledi. Saldırılara intihar bombacıları da katıldı.

Elektril santralinde 16 can kaybı

DEAŞ'ın saldırı düzenlediği yerler arasında, bir İran şirketi tarafından inşa edilen elektrik santrali de bulunuyor. AFP, kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısındaki Dibis ilçesindeki elektrik santraline yerel saatle 06.00'da gerçekleştirilen saldırıda en az 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

AFP'ye konuşan Dibis Kaymakamı Abdullah Nureddin, "Santrale saldıran üç intihar bombacısı, 12 Iraklı yönetici ve mühendisin yanı sıra dört İranlı teknisyeni öldürdü" dedi. Salihi, intihar bombacılarından birinin, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeden vurulduğunu, diğer ikisinin ise kendilerini havaya uçurduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan bir hastane kaynağı, kentteki saldırılarda altı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

12 IŞİD'li öldü

AFP'ye bilgi veren polis, kendilerini havaya uçuran intihar saldırganları dahil 12 DEAŞ'lının öldüğünü belirtti.

Reuters, bir otel ve camiye saklanan militanlarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

[Kerkükte savaş uçakları DEAŞlıların saklandığı kreşi vurdu]

Kerkük'ün Domiz mahallesinde Iraklı güçlerce gözaltına alınan ve DEAŞ üyesi olduğunu düşünülen bir kişi.

"Koalisyon uçakları vurdu" iddiası

Koalisyona ait savaş uçaklarının, Kerkük'te DEAŞ'lıların saklandığı kreş binasını vurduğu öne sürüldü.

Rudaw'a konuşan Kerkük Acil Müdahale Polis Müdürü Danyal Cabbar, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının kent merkezinde DEAŞ'lıların girdiği kreşi vurduğunu söyledi.

Rudaw muhabiri, DEAŞ'lıların saklandığı bir otelin ise bölgeye gelen tank ve zırhlı araçlarla kuşatıldığını aktardı. Bölgedeki çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Cuma namazı kılınmayacak

Saldırılar sonucu sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte Sünni Vakfı camilerin kapatıldığını ve cuma namazı kılınmayacağını bildirdi. Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Aydın Maruf, "Zalim terör örgütü DEAŞ'ın ne zaman nasıl saldıracağı belli olmaz. Halkın güvenliğini sağlamak için bugün sokağa çıkılmaması önemlidir. Musul kadar Kerkük de önemli çünkü birçok etnik ve dini unsur birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Üç Türkmen aile rehin alındı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kent merkezinde üç Türkmen aileyi rehin aldığı bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, "DEAŞ'ın, kent merkezindeki Muhafaza caddesine yakın bir bölgede üç Türkmen aileyi rehin aldığı bilgisine ulaştık" dedi.

Maruf, merkezde güvenlik tedbirlerinin en yüksek seviyeye çıkarıldığını belirterek, kentte tüm giriş ve çıkışların da kapatıldığını söyledi.

Kentteki güvenlik güçlerinin militanları püskürtmede yetersiz kalmasından sonra, Süleymaniye kentinden takviye Peşmerge güçleri ile çevre bölgelerde konuşlanan Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de kente geldiği ve çatışmalara katıldığı belirtiliyor.

Altı intihar saldırısı

Kerkük İlçe ve Kasabalar Polis Müdürü Serhad Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kentin çoğunlukla Arapların yaşadığı 1 Haziran semtinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bazı kent sakinlerinin militanlara yardım ettiğinden şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı.

AA’ya bilgi veren kaynaklar, kent merkezine sızan örgüt militanlarından altısının 1 Haziran semti, eski emniyet binası ve bir otel içerisinde kendisini patlattığını aktardı.

Kerkük kent merkezindeki sokağa çıkma yasağı sürerken, DEAŞ'ın keskin nişancılarının çatılarda konuşlandığı görülüyor. Öte yandan Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde yürütülen operasyonlar sonucu DEAŞ'ın elindeki beş noktada kontrolün sağlandığı kaydedildi.

"UYUYAN HÜCRELER"

Şehir merkezi Polis Karakollar Müdürü Albay Adil Zeynelabidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te DEAŞ'ın "uyuyan hücreleri"nin güvenlik güçlerine ait binalara ellerindeki hafif silahlarla saldırı düzenlediğini söyledi.

Zeynelabidin, Kerkük Emniyet Müdürlüğü, Polis Acil Müdahale Birimi, Kerkük Valiliği ve asayiş güçlerine ait binalara saldıran DEAŞ militanlarına polis ve güvenlik güçlerince sert bir şekilde karşılık verildiğini ifade etti.

Kerkük'ün en az beş semtinde güvenlik güçlerine ait binalara saldıran DEAŞ'ın "uyuyan hücreleri" arasında intihar eylemcilerinin de bulunduğunu aktaran Zeynelabidin, "Polis ve diğer güvenlik güçleri, gerekli tedbirleri aldı. Kent merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kısa zamanda kent güvenliği tam olarak sağlanacaktır" diye konuştu.

Kerkük’te DEAŞ üyesi iki intihar eylemcisi eski emniyet binasını ele geçirdi. Bunun üzerine güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Bölgedeki Rudaw muhabiri ise Kerkük Emniyet Müdürlüğü'ne giren iki DEAŞ mensubu canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Arap, Kürt ve Türkmen halkın yaşadığı Kerkük kentinin güvenliğini Peşmergeler sağlıyor. Kentin 55 kilometre güneyinde DEAŞ'ın elindeki Havice ilçesi bulunuyor.