Kerkük'te provokasyon bombası

Irak’ın kuzeyindeki Kerkük’te, Kürtlerin yeni seçim yasasını protesto gösterisi sırasında düzenlenen intihar saldırısı 27 can aldı. Kadın canlı bombanın eyleminden sonra Kürt grupları, Türkmen Cephesi’ne ait bürolara saldırdı. Ankara, ABD ile temasa geçerek Türkmenlerin korunmasını istedi.



Kürtlerin, Irak Meclisi’nde yeniden görüşülmekte olan bölgesel seçimlerle ilgili yeni yasayı protesto eylemi sırasında girişilen intihar eylemi Kerkük’ü kan gölüne çevirdi. Kadın canlı bombanın eyleminde 27 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi de yaralandı.



Olayın ardından Kürt gruplarının, Irak Türkmen Cephesi’ne (ITC) ait bürolara saldırması üzerine Ankara, kentteki ABD güçleriyle temasa geçerek, Türkmenlerin daha yoğun şekilde korunması talebinde bulundu.



ITC Türkiye Temsilcisi Ahmet Muratlı, çok sayıda Türkmen’in yaralandığını, dört Türkmenin durumunun ağır olduğunu söyledi. Muratlı, Hürriyet’e şunları anlattı:



"İlk aldığımız bilgilere göre, Kürtlerin yürüyüş korteji içine sızan bir kadın militan intihar saldırısında bulunmuş. ITC olarak Kerkük Valisi Abdurrahman Mustafa ve Emniyet Müdürü Cemal Tahir’i provokasyon konusunda uyardık ve gereken önlemlerin alınmasını istedik. Bizi dinlemediler. Hiçbir şekilde kontrol yapmadan Kerkük ve civarından 5-6 bin Kürt’ü kent merkezine topladılar. Kürtler, intihar saldırısının sorumlusu bizmişiz gibi, birbirine bitişik binalarda bulunan ITC, Türkmeneli TV ve Türkmen İstişare Meclisi’ne saldırıya geçmişler. Binalar yağmalanıp, bazı yerlerinden ateşe verilmiş, bu sırada Türkmenlere ateş açılmış. Bölgede Türkmen-Kürt savaşı çıkarmak isteyen çevreler yeniden devreye girdi."



Yeni seçim yasası hem Kürtler, hem de Araplar tarafından eleştiriliyor. Yeni yasa, bölge konseylerinin oluşumunda temsil payını etkileyecek ve bu pay, Kerkük’ün petrol sahalarının mülkiyeti açısından önemli.