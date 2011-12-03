-Kerkük'te patlamalar: 15 yaralı ERBİL (A.A) - 02.12.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde bu akşam art arda dört bombanın patlaması sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yol kenarına yerleştirilen ilk bombanın patlamasından sonra diğer bombaların, bölgeye polislerin akın etmesinden sonra patladıkları bildirildi. Kerkük Polis Müdürü Cemal Tahir yaptığı açıklamda yerel saatle 20.30 da Kerkük'ün askeri semtinde yol kenarına yerleştirilen ilk bombanın patladığını, polislerin olay yerine ulaşmasının ardından uzaktan kumandayla patlatıldığı tahmin edilen 3 ayrı bombanın hem masum insanları hem de polis ekiplerini yaraladığını söyledi. Tahir, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.