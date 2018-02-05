T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kerkük'te 'Kürdistan bayrağına izin'

IKBY bayrağı, bağımsızlık referandumunun ardından Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin Kerkük'e girmesi sonrası Irak bayrağının yanından indirilmişti

05 Şubat 2018 18:14

Başkent Bağdat'taki Federal Mahkeme'nin, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesinin yasal olduğuna hükmettiği  iddia edildi.

Erbil merkezli Rudaw kanalı, haberi, Irak güçlerinin 16 Ekim'de Kerkük'ü geri alması sırasında kenti terk etmek zorunda kalmış olan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani'ye dayandırdı.

IKBY bayrağı Mart 2017’de, Kerkük’te Irak bayrağının yanında göndere çekilmiş, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin bağımsızlık referandumunun ardından kente girmesi sonrası indirilmişti.

 

ETİKETLER

IKBY bayrağıKerkükIrakBağdatFederal Mahkeme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24