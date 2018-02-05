Kerkük'te 'Kürdistan bayrağına izin'

Başkent Bağdat'taki Federal Mahkeme'nin, Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesinin yasal olduğuna hükmettiği iddia edildi.
Erbil merkezli Rudaw kanalı, haberi, Irak güçlerinin 16 Ekim'de Kerkük'ü geri alması sırasında kenti terk etmek zorunda kalmış olan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani'ye dayandırdı.
IKBY bayrağı Mart 2017’de, Kerkük’te Irak bayrağının yanında göndere çekilmiş, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin bağımsızlık referandumunun ardından kente girmesi sonrası indirilmişti.