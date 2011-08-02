-KERKÜK'TE KİLİSE ÖNÜNDE BOMBALI SALDIRI KERKÜK (A.A) - 02.08.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde bir kilisenin önüne bırakılan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Bir polis yetkilisi, patlamanın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini belirtti. Yetkili, "15 kişi yaralandı. Bunlar kilisede yaşayanlar ile yakınında oturan insanlar" dedi. Kiliseden bir yetkili de bu ibadet yerinin ilk kez hedef alındığını, ikisinin durumu ağır olan yaralılar arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğunu söyledi. Patlamada kilisenin kapı ve pencereleri ile birçok aracın ve çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi.