Kerkük’te IŞİD terörü

Terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği saldırıda en az 46 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun güvenlik birimlerinden olduğu kaydedildi.

AFP ajansına konuşan Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir tuğgeneral, "Çoğu güvenlik güçlerinden 46 ölü ve 133 yaralımız var. IŞİD ile çatışma sırasında hayatlarını kaybettiler” dedi.

Kerkük sağlık müdürlüğünün ölü sayısını teyit ettiği bildirildi. Tuğgeneral, çatışmalarda 25 IŞİD üyesinin de öldüğünü açıkladı. Bazı IŞİD üyelerinin öldürüldüğü bazılarının da kendini havaya uçurduğu kaydedildi.

IŞİD'in cuma günü Kerkük'ün merkezindeki kamu binalarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar gece boyu devam etti.

Amaç dikkatleri dağıtmak mı?

Baskına kaç IŞİD militanının katıldığı bilinmiyor ancak IŞİD'in elindeki Musul kentine düzenlenen operasyona yönelik dikkatleri dağıtmak amacıyla düzenlendiği sanılıyor.

IŞİD militanları, Kerkük'ün kuzeyindeki bir santralde çalışan 4'ü İranlı 13 işçiyi de öldürdü. Bir yerel televizyon kanalı muhabiri ise keskin nişancıların kurşunuyla hayatını kaybetti.

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AP/AFP, BS/AG