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Dünya

Kerkük'te Irak ordusuna ait uçak düşürüldü

Uçağı düşürenin IŞİD olduğu iddia edildi

16 Mart 2016 22:23

Irak Hava Kuvvetlerine bağlı bir gözlem uçağı Kerkük'ün Havice ilçesi yakınlarında düştü. Cessna 208 Caravan tipi uçağın, terör örgütü IŞİD tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre Kerkük'teki bir Peşmerge komutanı yaptığı açıklamada "Irak Hava Kuvvetlerine bağlı askeri bir gözlem uçağı, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu Havice ilçesi yakınlarında düştü. Uçaktaki dört kişilik mürettebatın akıbeti hakkında henüz bir bilgi yok" dedi.

Irak ordu sözcüsü ise uçaktaki askerin kayıp olduğunu açıkladı.

IŞİD, sosyal medyada, düşen uçağa ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar yayımladı. Örgüt, düşürdüğünü iddia ettiği uçaktaki beş mürettebatın öldüğünü öne sürdü.

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