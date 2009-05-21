Kerkük'te intihar saldırısı: 6 ölü

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde bombalı intihar saldırısı düzenlendiği, 6 milisin öldüğü bildirildi.



Iraklı polis yetkilisi Selam Zankana, bu sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda, maaşlarını almak için sırada bekleyen milis kuvvetlerinin hedef alındığını söyledi.



Zankana, ölen milislerin, ABD'nin destek verdiği yerel Uyanış Konseyine üye olduğunu belirtti.



Irak'taki direnişe karşı çıkan ve güvenliğin sağlanması çabalarına destek veren Uyanış Konseyi, Sünnilerden oluşuyor ve El Kaide ile diğer örgütlerin sık sık saldırısına uğruyor.

