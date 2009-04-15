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Dünya

Kerkük'te intihar saldırısı: 11 ölü

15 Nisan 2009 21:53

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'te düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Kerkük Adale karakolu komiseri Muhamed Salih, yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki El Vasıti semtinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, intihar komandosunun aracını, bir petrol şirketinin güvenlik görevlilerini taşıyan otobüsün üzerine sürdüğünü söyledi.

Otobüs ile bomba yüklü aracın arasında kalan sivil bir minibüsün de saldırıda alev aldığını belirten Salih, bazıları ağır 23 kişinin yaralandığını kaydetti.

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