Kerkük'te etnik ve mezhepsel mesajlara yasak; duvarlar Irak bayrağına boyanıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunun ardından, geçen günlerde Irak merkezi yönetimi ordusuna bağlı kuvvetler, Kerkük'e bir operasyon düzenledi. Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin Irak ordusunun Haşdi Şabi desteğiyle Peşmerge'den aldığı Kerkük'te duvarlardaki etnik ve mezhepsel sloganların kapatılmasını istediği ve simge bayrakların asılmasını yasakladığı aktarıldı. Bunun üzerine duvarlardaki etnik mesajlar Irak bayrağına boyanarak kapatıldı. Haşdi Şabi'nin de hükümet tarafından kent dışına çıkarılacağı belirtildi.

Hürriyet'ten Sebati Karakurt'un izlenim haberi aynen şöyle:

Çatışmalara sahne olan Altınköprü’ye hâkim tepede, köprüyü gören nöbetçi kulübesindeki bir Haşdi Şabi mensubu, karşı tarafta keskin nişancılar olduğu için kendilerinin de sürekli olarak tepeye çıkmadıklarını söylüyor.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milis güçlerinin Peşmerge birlikleri ile karşılıklı teyakkuz halinde bulundukları Altınköprü’ye sıfır noktasındayız. Hâkim tepede köprüyü gören nöbetçi kulübesine eğilerek yaklaşıyoruz. Bir Haşdi Şabi mensubu, karşı tarafta keskin nişancılar olduğu için kendilerinin de sürekli olarak tepeye çıkmadıklarını söylüyor. Buna rağmen ortalık sakin görünüyor. Ben de eğilerek karşılara bakıyorum. Köprünün Kerkük-Erbil gidişi patlatılmış ama Erbil-Kerkük istikameti sapasağlam gibi...

Bu görüntü ile ‘Köprüleri tam yıkmadık’ mesajı verildiği söyleniyor. Altınköprü kentinde yaşayanlardan eve dönenler tek tük. Yanına yaklaştıklarımızdan hiçbirinin ağzını bıçak açmıyor. Burası öyle bir yerleşim alanı ki, Kerkük ve Erbil’in tam ortasında.

Geçmişte isyancı Peşmergeler Erbil’e kaçınca fatura bölgede yaşayan Türkmenlere çıkmış; Saddam güçleri Altınköprü’de gelişigüzel topladıkları 102 kişiyi kurşuna dizmişti. Kentte bir zamanlar yalnızca Türkmenler ve Kürtler yaşarken son yıllarda DEAŞ teröründen kaçan Diyale ve Beci’deki Araplar da önce Kerkük’e gelmişler ama orada kabul görmeyince Altınköprü’ye muhacir olmuşlar.

Etnik simgelere yasak

Irak’ta Kerkük-Altınköprü yolundaysa üç gün önce yaşanan çatışmalar sırasında kopan elektrik telleri onarılmaya başlandı. Irak Başbakanı Haydar El İbadi’den gelen emir üzerine Kerkük’te etnik ve mezhepsel simge ve bayrakların asılması yasaklandı. Bu karar doğrultusunda Kerkük Valilik binası üzerinde Haşdi Şabi güçleri tarafından yazılan sloganların üzeri Irak bayrağı şeklinde boyanarak kapandı. Meydana asılan Türkmen bayrağı da bir şekilde yok oldu. Kerkük Kalesi’ne yıllar sonra yeniden Irak bayrağı asıldı.

Haşdi Şabi çıkacak

Alınan bilgiye göre Haşdi Şabi birlikleri kent içinde görev yapmayacak. Kısa sürede şehrin dışına çıkacak. Bu arada şehrin içi de yeniden hareketlendi. Kalenin altındaki tavuk, güvercin ve zerzevat pazarında ticaret kaldığı yerden devam ediyor. Gençler arasında en büyük sıkıntı alıp başını gitmiş olan işsizlik. Günde 500 bin varil petrolün çıkarıldığı kentte yaşayan M.S., kapalı kasa bir TIR’ın içerisinde Avrupa’ya gitmek isterken Bulgaristan’da yakalanıp Türkiye’ye gönderildiğini anlatıyor.