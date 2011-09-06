T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kerkük'te doktorlar greve gidiyor KERKÜK (A.A)

06 Eylül 2011 22:57

-Kerkük'te doktorlar greve gidiyor KERKÜK (A.A) - 06.09.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde, nörolog Yıldırım Abbas Damarşi'nin dün öldürülmesinden sonra doktorlar greve gideceklerini açıkladı. Kerkük Doktorlar Sendikasının başkanı Muhsin Abdülmecit, doktorların korunması için önlemler alınıncaya dek grev yapacaklarını belirtti. Abdülmecit, 2004'ten bu yana ailelerinin, kaçırılan doktorlar için toplam 1,5 milyon dolar fidye ödediğini de ifade etti.  Bu arada polis, El Kaide'yi kaçırma eylemlerinin arkasında olmakla suçluyor. Başkent Bağdat'ın 250 kilometre kuzeyindeki Kerkük kentinde silahlı kişilerin, dün bulundukları araca ateş açmaları sonucu Damarşi ve kardeşi ölmüştü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24