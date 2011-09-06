-Kerkük'te doktorlar greve gidiyor KERKÜK (A.A) - 06.09.2011 - Irak'ın Kerkük kentinde, nörolog Yıldırım Abbas Damarşi'nin dün öldürülmesinden sonra doktorlar greve gideceklerini açıkladı. Kerkük Doktorlar Sendikasının başkanı Muhsin Abdülmecit, doktorların korunması için önlemler alınıncaya dek grev yapacaklarını belirtti. Abdülmecit, 2004'ten bu yana ailelerinin, kaçırılan doktorlar için toplam 1,5 milyon dolar fidye ödediğini de ifade etti. Bu arada polis, El Kaide'yi kaçırma eylemlerinin arkasında olmakla suçluyor. Başkent Bağdat'ın 250 kilometre kuzeyindeki Kerkük kentinde silahlı kişilerin, dün bulundukları araca ateş açmaları sonucu Damarşi ve kardeşi ölmüştü.