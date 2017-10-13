T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kerkük'te Dava Partisi'ne bombalı saldırı (2)

İrfan SAPMAZ /KERKÜK,(DHA) - KERKÜK'ün Tisin bölgesinde bulunan Dava Partisi binasına, otomobildeki bir kişi tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi

13 Ekim 2017 04:32

İrfan SAPMAZ /KERKÜK,(DHA) - KERKÜK\'ün Tisin bölgesinde bulunan Dava Partisi binasına, otomobildeki bir kişi tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra başka bir araçla panrti binasına gelen kişi, bölgede güvenliği sağlayan Türkmen Haşdi Şabi askerlerine  makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, kaçan saldırganın yaralı olarak yakalandığı öne sürüldü. 
Kerkük\'ün Tisin bölgesinde bulunan Dava Parti binasına saat 22.30 sıralarında bir otomobilden kısa süreli aralıklarla bombalı ve makeneli tüfekle saldırı gerçekleştirildi. İlk olarak otomobille parti binasına gelen bir kişi K4 olarak bilinen silahla iki bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıdan sonra bölgede güvenliği sağlamak üzere parti binası ve çevresine Türkmen Haşdi Şabi askerleri sevk edildi. 
İKİNCİ SALDIRI MAKİNELİ TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
Dava Parti binası çevresinde önlemler arttırılırken, saldırıdan kısa süre sonra bu kez bir başka otomobille gelen saldırgan makineli tüfekle ateş açtı. Çevrede önlem alan Türkmen Haşdi Şabi askerlerinin anında karşılık vermesiyle saldırgan otomobille kaçtı. Her iki saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, kaçan saldırganın, askerlerin takibi sonucu yaralı olarak yakalandığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.
DAHA ÖNCE DE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Kerkük\'te Dava Partisi\'nin binasına daha önce de saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün Kerkük\'ün etrafına Irak Merkezi hükümetine bağlı 3 bine yakın askerin konuşlandırılmasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. DHA Muhabiri irfan Sapmaz da Kerkük\'te Türkmen Haşdi Şabi birlikleri ile görüşerek bölgedeki gelişmeliri kamuoyu ile paylaşmıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAPMAZ KERKÜKDHAKERKÜK TisinDava PartisiBuTürkmen HaşdiSaldırıda ölenTisinDava PartiK4SaldırıdanSALDIRI MAKİNELİ TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ  Dava PartiHerHastaneyeDAHADE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24