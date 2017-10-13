Kerkük'te Dava Partisi'ne bombalı saldırı (2)

İrfan SAPMAZ /KERKÜK,(DHA) - KERKÜK\'ün Tisin bölgesinde bulunan Dava Partisi binasına, otomobildeki bir kişi tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra başka bir araçla panrti binasına gelen kişi, bölgede güvenliği sağlayan Türkmen Haşdi Şabi askerlerine makineli tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda ölen yada yaralanan olmazken, kaçan saldırganın yaralı olarak yakalandığı öne sürüldü.

Kerkük\'ün Tisin bölgesinde bulunan Dava Parti binasına saat 22.30 sıralarında bir otomobilden kısa süreli aralıklarla bombalı ve makeneli tüfekle saldırı gerçekleştirildi. İlk olarak otomobille parti binasına gelen bir kişi K4 olarak bilinen silahla iki bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırıdan sonra bölgede güvenliği sağlamak üzere parti binası ve çevresine Türkmen Haşdi Şabi askerleri sevk edildi.

İKİNCİ SALDIRI MAKİNELİ TÜFEKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dava Parti binası çevresinde önlemler arttırılırken, saldırıdan kısa süre sonra bu kez bir başka otomobille gelen saldırgan makineli tüfekle ateş açtı. Çevrede önlem alan Türkmen Haşdi Şabi askerlerinin anında karşılık vermesiyle saldırgan otomobille kaçtı. Her iki saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, kaçan saldırganın, askerlerin takibi sonucu yaralı olarak yakalandığı öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan saldırganın kimliği konusunda açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Kerkük\'te Dava Partisi\'nin binasına daha önce de saldırı gerçekleştirilmişti. Bugün Kerkük\'ün etrafına Irak Merkezi hükümetine bağlı 3 bine yakın askerin konuşlandırılmasının ardından bölgede tansiyon yükselmişti. DHA Muhabiri irfan Sapmaz da Kerkük\'te Türkmen Haşdi Şabi birlikleri ile görüşerek bölgedeki gelişmeliri kamuoyu ile paylaşmıştı.