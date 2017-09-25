"Kerkük'te darbe girişimini Barzani güçleri engelledi" iddiası

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılacak (IKBY) bağımsızlık referandumu öncesinde, Irak merkezi hükümeti tarafından görevden alındığı açıklanan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’e karşı önceki gün (23 Eylül 2017) bir darbe girişiminde bulunulduğu iddia edildi. Darbe girişiminin, Mesud Barzani güçleri tarafından engellendiği öne sürüldü.

Gazete Habertürk'ten Veyis İpek'in haberi aynen şöyle:

Darbe girişimi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Kosret Resul Ali, Mesud Barzani tarafından sorunu çözmesi için Kerkük’e gönderildi. Bin 500 kişilik özel kuvvetle Kerkük’e giden Kosret Resul Ali, Kerkük’te kolordu komutanı ve 3 rütbeli askeri görevden aldı. Askerlerin gözaltına alındığı öne sürüldü. Resul Ali, referandum için görevlendirilen ve maaşlarını merkezi hükümetten alan polis gücü olan peşmergelere de izin vererek, yerine Kürdistan bölgesinden gelen özel birlikleri görevlendirdi.

Öte yandan eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani’nin partisi KYB’nin Kerkük teşkilatı, bağımsızlık referandumunun Kerkük’te yapılmasını istemediklerini açıkladı. Kerkük’te bulunan 9 parti ve siyasi hareketse önceki gün yayınladıkları ortak bildiride referanduma destek verdi.

Kerkük sokakları sessizliğe büründü

Referandum öncesi Erbil’de hareketlilik sürerken Kerkük sessizliğe büründü. Musul ve Bağdat’ın geçiş güzergâhındaki Erbil-Kerkük Karayolu’nda trafik yoğunluğunun olmadığı, TIR’ların da nadir geçtiği görüldü. Kerkük kent merkezinde de sokakların tenhalığı dikkat çekti.

Irak Türkmen Partisi’nin binası önünde ve sokağın başında maskeli ve silahlı bordo bereli Türkmenler nöbet tutuyor. Referandum öncesinde bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenirken, peşmerge polisi de binanın girişinde Türkmenlerle birlikte nöbet tuttu. Parti binasının bulunduğu sokağın girişine, “Vatanı bölme, referanduma katılma” pankartı asıldığı gözlendi. Referandum öncesinde Türkmenler parti binasında toplantı yaparak son durumu değerlendirdi.

Kaleye çıkış yasağı

Öte yandan, IKBY bayrağı asılan Kerkük Kalesi’ne çıkış referandum nedeniyle yasaklandı. Kaleye çıkmak istediğimizde, peşmerge yetkilileri güvenlik açısından referandum sonrasına kadar kaleye çıkışın yasaklandığını söyledi.