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Dünya

Kerkük'te çatışmanın arasında kalan bir gazeteci öldü

IŞİD militanlarıyla Kürt Bölgesel Yönetimi'nin silahlı gücü peşmergeler arasında Kerkük'ün Riyaz nahiyesinde çıkan çatışmalarda Necim isimli foto-muhabir hayatını kaybetti

13 Haziran 2014 13:48

Musul’da kontrolü ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), Kerkük’ün Havice, Riyad ilçeleriyle Riyaz nahiyesini ele geçirme girişiminde bulundu. Kerkük Dış Bölgeler Polis Müdürü Serhat Kadir komutanlığındaki silahlı güç, Riyaz nahiyesi Mela Abdullah köyünde IŞİD militanlarına karşılık verdi. İki grup arasında sıcak çatışma meydana geldi. Çatışmaları fotoğraflayan Muhabir Necim'in bulunduğu bölgeye havan topu düştü. Foto-muhabiri Necim, patlayan havan topu parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan ahbere göre, Necim’in cenazesinin vurulduğu yerde kaldığı, çatışmaların devam etmesi nedeniyle alınmadığı öğrenildi. Yakın arkadaşı Kerküklü gazeteci Ako Zengene, Necim hakkında şunları anlattı:

“Beş yıl önce kurduğu Metrografi Ajansı’nın başındaydı. 2003 yılında bu yana gazetecilik yapıyordu. İyi bir gazeteciydi. Uluslararası kuruluşlara serbest gazeteci olarak çalıştığı için sürekli sıcak bölgelere giderdi. Fotoğraf sergileri açtı ve birçok ödül aldı. IŞİD saldırısı sonucu öldü. Acımız büyük.”

Aslen Kerküklü olan Necim, 5 yıldır Süleymaniye'de ikamet ediyordu.

 

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