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Dünya

Kerkük'te bombalı saldırılar: En az 5 ölü, 10 yaralı

Olayda ölenlerin Heşdi Şabi’nin Saraya Selam grubu mensupları olduğu belirtildi

05 Kasım 2017 18:01

Kerkük’te biri canlı bomba, diğeri ise bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 büyük patlama yaşandı. patlamalarda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı.

Rûdaw'da yer alan habere göre Atlas Caddesi’ndeki Nüfus Müdürlüğü önünde yaşanan patlamanın, canlı bomba saldırısı olduğunu aktardı. İkinci patlamanın ise Heşdi Şabi’nin karargaha dönüştürdüğü Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) binasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre iki patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Olayda ölenlerin Heşdi Şabi’nin Saraya Selam grubu mensupları olduğu belirtildi. Yaralıların ise hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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